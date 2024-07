Mães denunciam agressões contra crianças por professora em creche

Duas mães denunciaram à polícia que seus filhos, alunos do Ensino Infantil da Escola Municipal Castelo do Bosque, em São José do Rio Preto, estão sendo vítimas de agressões por parte de uma professora.

As crianças, ambas de 4 anos, relataram ter sido chutadas, tapas na cabeça e impedidas de usar o banheiro pela educadora. Um dos meninos, inclusive, é portador da síndrome do espectro autista.

De acordo com o relato das mães, os episódios de agressão teriam se iniciado há algumas semanas. As crianças, inicialmente, se mostraram receosas em falar sobre o que estava acontecendo, mas com o passar do tempo e o aumento da agressividade, decidiram contar para suas mães.

Uma das mães relata que seu filho se tornou mais agressivo e retraído em casa, principalmente após os dias de aula. Nas férias escolares, ele finalmente se sentiu seguro para contar que a professora o chutava nas pernas, causando hematomas, durante as aulas no parque da escola.

Já a mãe da criança com autismo relata que o filho contou ter sido agredido com tapas na cabeça pela professora. Além disso, ele era impedido de ir ao banheiro quando precisava, o que o levou a urinar nas calças. A educadora também o colocava de castigo, inclusive proibindo-o de comer o lanche. Assustado e humilhado, o menino disse à mãe que não quer mais ir para a escola.

Ambas as mães buscaram o Conselho Tutelar, que as orientou a registrar um boletim de ocorrência. Além disso, elas pretendem procurar a Secretaria Municipal de Educação e a Vara da Infância e Juventude da cidade.

O caso foi registrado pela polícia como maus-tratos e está sendo investigado. A professora ainda não se manifestou sobre as acusações.