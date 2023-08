Universal nas Forças Policiais convida Câmara para evento de condecoração

A liderança do grupo Universal nas Forças Policiais (UFP) – da Igreja Universal do Reino de Deus esteve reunida com a vereadora Jezebel Silva (PODEMOS) na Câmara Municipal, quando apresentou o convite oficial para uma importante solenidade que ocorrerá no próximo dia 27.

Conforme o coordenador da UFP, Luiz Cláudio Vendramini, anualmente o grupo da Igreja Universal promove o evento em comemoração do Programa Forças Policiais da Igreja Universal de Valorização da Vida.

Um café da manhã no dia 27, às 8 horas, na sede da IURD – rua Tietê – centro de Votuporanga, vai marcar a condecoração das forças policiais.

Na ocasião, o evento vai condecorar as polícias (Civil – Polícia Técnico-Científica) e Militar (Bombeiros, Rodoviária, Infantaria e Ambiental), além do Exército Brasileiro, através dos atiradores do Tiro de Guerra (02-088) de Votuporanga.

Conforme o líder da UFP, o objetivo é valorizar os policiais em geral e lideranças do município pelos seus relevantes serviços prestados à Votuporanga. “É um importante projeto em apoio e valorização às forças policiais. O grupo Universal nas Forças Policiais realiza anualmente esse importante encontro para condecorar os nossos valiosos policiais em geral, Civil e Militar e as lideranças de nossa comunidade”, destacou Vendramini.

A vereadora Jezebel ressaltou o projeto “como valorização dos nossos policiais, a Câmara Municipal estará presente para contribuir neste importante projeto”, destacou