Mãe e três filhas são encontradas mortas dentro de casa em Sorriso-MT

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Uma mãe e três filhas foram encontradas mortas dentro de uma casa, em Sorriso, a 420 km de Cuiabá, nesta segunda-feira (27). As vítimas, segundo a Polícia Civil, foram identificadas como Cleci Calvi Cardoso, de 46 anos, Miliane Calvi Cardoso, de 19 anos, Manuela Calvi Cardoso, 13 anos, e Melissa Calvi Cardoso, de 10 anos. Segundo a polícia, as quatro vítimas foram encontradas degoladas e com sinais de abuso sexual, e três delas estavam nuas. O suspeito da chacina foi preso na manhã desta segunda e encaminhado para à delegacia de Sinop. Ele seria o funcionário de uma obra que fica ao lado da casa das vítimas.

O delegado que acompanha o caso, Bruno França Ferreira, disse que o suspeito ainda levou algumas roupas íntimas das vítimas após o crime.

O sargento Thalmir Ferreira, porta-voz do Corpo de Bombeiros, informou que a Polícia Militar foi acionada pelos vizinhos após notarem a ausência da família no final de semana.

“Várias das vítimas tinham perfurações de faca. Com certeza, tentaram se defender. Quando estávamos procurando o acesso para entrar na casa, estávamos pensando em arrombar a porta principal, mas uma janela já estava arrombada”, disse.

O bombeiro também contou que a mãe e a filha mais velha foram encontradas mortas no corredor do imóvel. As outras filhas, de 13 e 10 anos, em um dos quartos.

G1