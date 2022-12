Produtor é multado em mais de R$ 170 mil por maus-tratos a animais

Um produtor rural de Olímpia (SP), foi multado em R$ 171 mil, nesta última terça-feira, (06/12/2022), pelo crime de maus-tratos contra animais de grande porte. Vacas, cavalos e bezerros foram encontrados com sinais visíveis de desnutrição.

De acordo com a Polícia Ambiental, equipes do município receberam denúncia e foram até a propriedade rural. Lá eles encontraram, ao todo, 31 animais de grande porte em situação de maus-tratos, entre eles duas vacas, cinco cavalos e 24 bezerros, que estavam visivelmente magros com sinais de desnutrição, alimentação e água inadequadas e pastagem insuficiente para a quantidade de animais.

O proprietário foi multado em R$ 171 mil e os animais permanecerão sob a tutela dos responsáveis, que adotarão medidas de socorro, adequação e proteção, com monitoramento da Polícia Ambiental. O caso será investigado.

