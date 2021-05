Receptador é preso pela Força Tática com peça furtada em moto

Um jovem que circulava com uma motocicleta ‘cabritada’, com motor furtado de outra moto, foi detido pela Polícia Militar de Votuporanga ontem (26). Ele foi abordado pela equipe de Força Tática 316, no bairro Palmeiras I.

Durante patrulhamento preventivo à criminalidade, os policiais notaram o nervosismo do motociclista com a aproximação da viatura. Ele foi interceptado e durante a conferência da documentação os policiais constaram que o número do motor não correspondia aos dados de registro daquela moto.

A pesquisa revelou ainda que o motor era de uma moto furtada anteontem. O homem foi levado à Central de Flagrantes e autuado por receptação e aguarda decisão da justiça em liberdade.