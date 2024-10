MÃE É PRESA SUSPEITA DE ESPANCAR FILHO DE DOIS ANOS ATÉ A MORTE NO INTERIOR DE SP; MENINO TEVE FÍGADO E RINS DILACERADOS.

De acordo com a Secretaria de Saúde (SES), a criança foi levada já morta à Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Mineirão, zona norte da cidade, em 3 de outubro.

O corpo da vítima passou por exame necroscópico no Instituto Médico Legal (IML) e, após investigação, a Polícia Civil solicitou a prisão temporária da mãe.

De acordo com a delegada Ana Luiza Salomone, responsável pelo caso, a princípio, a mãe alegou que deu dipirona para a criança, que estaria passando mal, antes de levá-la à unidade de saúde.

O menino, ainda conforme a delegada, apresentava muitos hematomas pelo corpo e traumas internos. A vítima estava com fígado e rins dilacerados e, ainda, com fraturas na perna e no crânio.