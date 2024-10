Indivíduo de 23 anos é preso pela polícia após matar namorado a facadas em Catanduva

A Polícia Civil de Catanduva (SP), prendeu nesta quarta-feira, (09/10/2024), o indivíduo, de 23 anos, suspeito de matar o próprio namorado, na semana passada. Jonas Miguel Furini, de 33 anos, foi encontrado morto com cinco golpes de faca, em um terreno baldio da cidade.

De acordo com os policiais, o crime ocorreu na noite da última quinta-feira, (03/10). O casal mantinha um relacionamento há cerca de seis meses e a vítima teria descoberto uma suposta traição por parte do autor, o que resultou em uma discussão e em seguida no assassinato.

O corpo de Jonas foi encontrado com, pelo menos, cinco facadas, em um terreno baldio do bairro Residencial Esplanada, em Catanduva. A faca usada no crime ainda estava ao lado da vítima, com o cabo quebrado.

Na mesma noite, segundo o boletim de ocorrência, a família do investigado percorreu ruas do bairro onde moram e do Bairro Horizon, local em que ele dizia ter abandonado o namorado, porém, não conseguiram encontrá-lo. Após cometer o crime, a polícia apurou que o autor tomou banho, trocou de roupa e fugiu com o carro do namorado.

No local do crime a perícia apreendeu alguns objetos e também a faca usada no crime. Já na residência da mãe do investigado as equipes apreenderam uma camiseta, uma bermuda e uma toalha com manchas de sangue.

Nesta quarta (9), policiais cumpriram o mandado de prisão temporária na cidade de Campinas (SP). O autor foi encontrado em um imóvel e depois levado para a delegacia, onde permaneceria à disposição da justiça.