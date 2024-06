Líder Comunitário Cleber Rocha se reúne com o vice-governador Ramuth

O líder comunitário de Fernandópolis, Cleber Rocha, esteve presente em uma reunião com o vice-governador do Estado, Felício Ramuth, ambos membros do PSD. O encontro aconteceu no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo.

Durante o encontro, Cleber discutiu pautas importantes para o município de Fernandópolis, com foco nas opções de lazer e saúde para os bairros da cidade.

A reunião destacou a importância de fortalecer a infraestrutura e os serviços essenciais, visando melhorar a qualidade de vida da população de Fernandópolis.