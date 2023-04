As ações, segundo o vereador, envolvem captura, soltura e esterilização dos pombos, sempre com respaldo ambiental, judicial e com foco no zelo da saúde das pessoas. O vereador Nilton Santiago (MDB) apresentou, em seu pronunciamento na tribuna durante a 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (24.abr), sua preocupação e a sua proposta de um projeto-piloto que está elaborando para enfrentar a infestação de pombos, e consequentemente a proliferação de doenças no município.

O parlamentar que é biólogo por formação, destaca que os pombos da espécie africana têm se multiplicado pela cidade causando sujeira e espalhando doenças, o que é muito mais grave. Segundo ele, por meio do projeto que deve apresentar em breve, medidas serão elaboradas e estudadas para, posteriormente, serem propostas e implementadas em Votuporanga.

No entanto, para o sucesso da empreitada, Santiago buscará apoio de vários setores da sociedade, começando pela própria Câmara Municipal: “Precisamos de ações para evitar a proliferação de doenças por meio das aves que têm se reproduzido e sua população crescido de maneira exponencial”, destaca.

Para ele, que deve apresentar nas próximas sessões mais detalhes sobre o projeto, a orientação sobre as doenças causadas pelos pombos e sobre mudanças de comportamentos são fundamentais. “O grande passo é que as pessoas não alimentem os pombos. Nós temos nas praças centrais, principalmente, fonte de água e de alimentos. Então, é um enfrentamento muito importante e que não será fácil. Tem algumas legislações que protegem as aves, mas é uma questão de saúde pública.”