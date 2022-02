Vereador Jura pede ao presidente da ALESP instalação de salas de aula do ensino médio em Votuporanga

O vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB) encaminhou um ofício ao presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo – deputado estadual Carlão Pignatari pedido o seu esforço no sentido do Governo do Estado instalar salas de aula do ensino médio no município.

De acordo com a sua justificativa, o vereador pede a instalação de salas de aula nas unidades escolares localizadas em pontos estratégicos de Votuporanga, atendendo com isso a demanda existente, além de manter o ensino Matutino das escolas que ainda permanecem neste formato.

O vereador explica que tem recebido diariamente pais ou responsáveis de alunos que terminaram o ensino fundamental e aptos a ingressarem no ensino médio na rede pública estadual, de forma até desesperada informando que da forma que foi distribuída as vagas, ficam impossibilitados de viabilizarem o acesso dos estudantes às salas de aulas, em função de estarem há quilômetros entre suas residências e a unidade escolar disponível, no caso é a “Escola Estadual Dr. José Manoel Lobo” -conhecido como “IE”.

Jura explica que boa parte dos estudantes estão em faixa etária compatível em acessar ensinos profissionalizantes, que neste momento de crise, contribuem com a complementação da renda familiar, fundamental para a subsistência de toda a família. “Ao longo dos anos, de forma gradativa foi-se efetivando a mudança do plano do ensino médio das redes estaduais de uma parte do período (matutino – vespertino – noturno) para período integral. Com a nova “normalidade” do período pós-pandemia as escolas retornaram o seu atendimento presencial com carga horária a ser cumprida pelos alunos de modo integral, e consequentemente isso tem impactado a situação dos adolescentes que tem ou querem uma oportunidade de trabalho”, salientou Jura.

Em Votuporanga, apenas a EE. Dr. Manoel Lobo oferece ensino noturno, entretanto atualmente, não atende apenas a cidade, mas também municípios vizinhos.

E no período matutino o que ainda perdura durante a manhã, são apenas as Escolas Estaduais Prof. Cicero Barbosa Lima Junior e Profª Enny Tereza Longo Fracaro. “Portanto, o que se sabe é que permanecerá dessa forma apenas este ano”, disse Jura.

Com essa nova realidade, vê-se que os adolescentes estão perdendo a garantia de seu direito à profissionalização e educação em concomitância, uma vez que este terminará o ensino médio sem qualquer qualificação profissional, refletindo, portanto, em dificuldade para inserir-se no mercado de trabalho. “Tais dificuldades refletem na vida dos adolescentes e suas famílias, visto que através do emprego destes adolescentes é que a família complementa sua renda, podendo propiciar a todos de sua casa o mínimo existencial possível, que seria, as contas de energia, água, prestação habitacional, gás e alimentos pagas por mês”, justificou o vereador.

Ainda conforme a sua indicação ao deputado Carlão Pignatari, Jura frisa que “com isso, ocorre o cerceamento do direito à profissionalização e inserção no mercado de trabalho que cada vez mais se torna essencial aos adolescentes e cada vez mais cedo”.

Diante disso, o parlamentar pediu o apoio do presidente da Alesp para a instalação de salas de aula do ensino médio nas unidades escolares localizadas em pontos estratégicos de Votuporanga, atendendo com isso a demanda existente, além de manter o ensino matutino das escolas que ainda permanecem neste formato.