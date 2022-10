Deputado Fausto Pinato conquista 2 veículos 0 km para Macedônia

O município de Macedônia conquistou os seguintes veículos:

– 1 van – pedido dos vereadores Rodrigo Marcomini e Neide Saves – doada pela deputada Analice Fernandes (emenda da deputada de 160 mil reais)

– 1 van – pedido do vereador e presidente da Câmara Paulinho Martinelli com o deputado Thiago Auricchio (emenda do deputado de 150 mil reais)

– 2 veículos – solicitados pelo prefeito Reginaldo Marcomini, pelo deputado Fausto Pinato (emenda do deputado de 150 mil reais)

Foram quase 180 mil reais de contrapartida do município ao todo para a renovação do frota municipal.