Vereador Professor Djalma pede instalação de sarjetão com canaleta em vias do bairro Pró-Povo

Por meio de indicações a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, o vereador Professor Djalma Nogueira solicitou ao Poder Executivo a construção de sarjetão com canaleta em ruas do bairro Pró-Povo, em Votuporanga.

O vereador explica na justificativa que a iniciativa tem o objetivo de dar escoamento correto de água que desce pela guia de sarjeta, evitando assim, o surgimento de buracos e o acúmulo de água parada.

As vias sugeridas pelo vereador são: Rua Paulo Moretti esquina com a Rua dos Canários; Rua dos Canários esquina com a dos Rouxinóis; e Rua dos Canários com a das Andorinhas.