Vereador Hery Kattwinkel conquista kits esportivos em São Paulo

O vereador Hery Kattwinkel esteve nesta semana, em São Paulo, em audiência com o deputado estadual Alexandre Pereira, quando discutiu sobre a liberação de emendas e investimentos para Votuporanga.

Em audiência na Assembleia Legislativa de São Paulo, o vereador votuporanguense pediu e conquistou diversos kits esportivos junto à Secretaria Estadual de Esportes e Lazer, por intermédio do deputado Alexandre Pereira.

De acordo com o vereador Hery, a cidade vai receber diversos kits esportivos – contendo bolas, uniformes, coletes e outros materiais esportivos que serão doados às equipes de futebol amador de Votuporanga. O vereador explicou que os kits serão entregues as equipes amadoras da cidade que realizam diversos campeonatos ao longo do ano e necessitam do apoio do poder público.



Por sua vez, o deputado Alexandre Pereira afirmou que estará em Votuporanga nos próximos dias, para estreitar o relacionamento político da cidade e apresentar emendas parlamentares em benefício do município.