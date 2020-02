Volta às aulas: como montar uma lancheira equilibrada?

Mas não se preocupe, vamos pensar em estratégias que ajudem a montar a lancheira diária do seu filho, substituindo alguns alimentos por outros com maior densidade de nutrientes e, ao mesmo tempo, que proporcionem prazer e boa aceitação. Hoje, o mercado de produtos saudáveis se expandiu na oferta de produtos nutritivos em busca de auxiliar, cada vez mais, o cotidiano da população e, nesse caso, das crianças.

Modo de preparo: em um liquidificador, coloque a semente de chia e as castanhas até formarem uma farinha. Junte ao purê de batata doce, rale o alho e adicione os temperos. Misture a massa e unte as mãos com azeite. Faça o formato de cozinha e coloque o recheio. Passe rapidamente em um recipiente com água e na farinha de linhaça. Leve para assar no forno até dourar.