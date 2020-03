Latrocínios, roubos e furtos crescem em fevereiro em São Paulo

Casos de estupros e homicídios diminuíram no mês, segundo SSP.

O número de latrocínios e de roubos no estado de São Paulo apresentou crescimento no mês de fevereiro. Já homicídios e estupros diminuíram. Os dados, divulgados hoje (25), são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).

De acordo com o levantamento, os casos de latrocínios (roubo seguido de morte) no estado aumentaram de 12, registrados em fevereiro de 2019, para 22, no último mês – um aumento de 83,3%. A quantidade de vítimas de latrocínio também subiu: de 13 (fevereiro de 2019) para 24 (no último mês), uma elevação de 84,6%.

Os roubos em geral tiveram alta 22,3%: subiram de 19.381 casos (fevereiro de 2019) para 23.708 (fevereiro de 2020). Os casos de furtos em geral também cresceram: aumentaram de 42.934 (fevereiro de 2019) para 47.015 (fevereiro de 2020).

Já o número de casos de homicídios, com duas ocorrências a menos em fevereiro de 2020, caíram de 212 para 210 (fevereiro de 2019) – queda de 0,9%. O número de vítimas de homicídios também diminuiu, de 219 para 218, uma queda de 0,5%. Os totais do número de casos e vítimas de homicídios são os menores da série histórica, iniciada em 2001.

Em fevereiro, os estupros também caíram: de 946 para 885, uma queda de 6,4% na comparação de fevereiro de 2020 com o mesmo mês de 2019.

FONTE: Informações | Agência Brasil