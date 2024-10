Junior Nascimento (PSDB) é eleito prefeito de Nhandeara com 42,41% dos votos

Com 100% das urnas apuradas, Junior Nascimento, do PSDB, foi eleito prefeito de Nhandeara neste domingo (06). O candidato obteve 2.510 votos, o que corresponde a 42,41% dos votos válidos.

Em segundo lugar ficou Indalécio Ayub (Solidariedade), com 2.251 votos, representando 38,04% dos votos. Ismael Soares (PL) ficou em terceiro, com 652 votos (11,02%), e Fabrício Marcolino (Podemos) em quarto lugar, com 505 votos (8,53%), cuja candidatura foi anulada sub judice.

Junior Nascimento agora assume o compromisso de liderar o município de Nhandeara pelos próximos quatro anos.