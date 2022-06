Itamar Borges destina emenda para a Santa Casa de José Bonifácio

Em reunião na Santa Casa de José Bonifácio, neste sábado, 11/6, o deputado Itamar Borges anunciou a destinação de emenda no valor de R$300 mil para o custeio da entidade. O ato contou com a presença do prefeito Dilmo, dos vereadores Cássio Gallo, Fábio Pião e Célia, de Reinaldo representando o provedor da Santa Casa, Hélio, além de profissionais de saúde.

O valor destinado será recebido pela prefeitura para ser destinado para a Santa Casa.

“Eu sei o quanto as Santas Casas precisam da prefeitura, do governo do Estado, da comunidade e dos colaboradores que se doam, muitas vezes voluntariamente, para arrecadar fundos”, falou o deputado Itamar, que completou: “por isso 80% das minhas emendas são destinadas às Santas Casas e entidades sociais e assistenciais, pois sei que o dinheiro que chega nas entidades se multiplica em coisas boas, porque chega diretamente para o cuidado da nossa população”, destacou Itamar Borges que já destinou emendas para José Bonifácio para custeio da Apae, do Lar São João e agora para Santa Casa.

Mas o trabalho do deputado não fica restrito à área de saúde. Enquanto secretário de agricultura, com o apoio do governador Rodrigo, Itamar ainda destinou para a cidade uma viatura do Segurança no Campo, uma pá carregadeira, trator com implementos, mapeamento das estradas e propriedades do campo pelo Rotas Rurais, recuperação de estradas rurais pelo Melhor Caminho e recursos para cozinha industrial pelo Cozinhalimento.

No anúncio em José Bonifácio também estiveram presentes o prefeito de Nipoã, Zé Pedro, o presidente do MDB de José Bonifácio, Eduardo Chimello, o ex-prefeito de Mendonça, João Buzzo, o assessor parlamentar Clóvis Chaves, e colaboradores da entidade.