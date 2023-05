Jovens de 15 anos já podem tirar título de eleitor

Saiba como jovens de 15 anos podem solicitar o título de eleitor no Brasil, mesmo sem poder votar.

Desde 2021, jovens que completaram 15 anos podem solicitar o título de eleitor no Brasil, mesmo que só possam votar a partir dos 16 anos de idade. O alistamento eleitoral é facultativo para jovens de 16 e 17 anos, mas se torna obrigatório a partir dos 18 anos, segundo a Constituição Federal.

Para fazer a solicitação do título de eleitor pela primeira vez, é possível acessar o sistema on-line TítuloNet e preencher todos os campos com dados pessoais, além de anexar fotografias para comprovação da identidade e um comprovante de residência. Também é possível comparecer ao cartório eleitoral do município.

O alistamento eleitoral deve ser realizado até a data de fechamento do cadastro, que ocorre sempre no mês de maio do ano em que houver eleição. A próxima eleição no Brasil será em 2024, para eleger prefeitos e vereadores de mais de 5.550 municípios.

A secretária da Corregedoria-Geral Eleitoral, Roberta Gresta, destaca que o alistamento eleitoral aos 15 anos estimula o jovem, que, ao completar 16 anos, já estará apto a votar e se tornará responsável pelo fortalecimento da democracia.

Após o processamento dos dados, é possível baixar o aplicativo e-Título no celular e utilizar a versão digital do documento, dispensando o título em papel, inclusive em futuras votações.