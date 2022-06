Vereadora Jezebel expõe caso de bullying em escola municipal e pede ações urgentes

A vereadora Jezebel Silva utilizou seu tempo de fala na tribuna na sessão da Câmara Municipal de Votuporanga desta segunda-feira (6/6), para discursar contra o bullying nas escolas e pedir o reforço de ações de combate ao problema na cidade, especialmente nas unidades educacionais da rede pública de ensino.

A parlamentar apresentou um áudio enviado por uma criança que relata que tem sofrido vários constrangimentos por conta de seu cabelo, de corte “estilo militar”, e que pede também que a vereadora interceda para que o bullying cesse. Jezebel destaca que não é possível que esse tipo de situação aconteça nas nossas escolas e pediu urgência na implantação de ações em todas as unidades educacionais do município para que o assunto seja trabalhado em sala de aula, com pais e professores.

Jezebel aproveitou para reforçar um pedido apresentado por ela meses atrás para a retomada em Votuporanga do programa Soldado Mirim, considerado por ela excelente iniciativa para levar aos alunos noções de civismo e de respeito ao próximo.