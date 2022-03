Vereadora Sueli Friósi pede a compra de caminhão vassoura para auxiliar nos serviços de varrição de ruas de Votuporanga

Pensando em uma cidade mais limpa e organizada, a vereadora Sueli Friósi Lopes encaminhou à Saev Ambiental a indicação número 154/2022, para que a autarquia promova estudos que viabilize a compra de um caminhão vassoura para auxiliar nos serviços de varrição das ruas do município.

O equipamento atuaria em diferentes pavimentos, removendo folhas, galhos, areia e outros detritos encontrados nas vias públicas. “É uma iniciativa que deu certo em várias cidades do Brasil, e Votuporanga pode contribuir e muito com a limpeza de nossa cidade com este veículo”, destacou a vereadora.