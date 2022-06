Rodrigo Garcia e Carlão inauguram primeira clínica veterinária do Estado

Governador também inaugurou Areninha do bairro Matarazzo e anunciou viaduto sobre a Péricles Belini e uma quadra poliesportiva na Etec.

O governador Rodrigo Garcia e o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, inauguraram, nesta sexta-feira (17), em Votuporanga, a primeira clínica veterinária do programa Meu Pet do Estado. O prefeito da cidade, Jorge Seba, participou do evento, assim como o vice-prefeito Cabo Valter, vereadores e demais autoridades da cidade e região. O governador e o deputado também descerraram a placa de inauguração da Areninha do bairro Matarazzo. Após a cerimônia, o presidente da Alesp visitou o espaço.

Na sua visita a Votuporanga, o governador também anunciou a construção de um viaduto sobre a rodovia Péricles Belini, que vai ligar a rua Vitório Albarelo e a vicinal Nelson Bolotário, que dá acesso ao município de Valentim Gentil, e uma quadra poliesportiva na Etec. A ponte terá cerca de 130 metros e formato curvo, preservando a região. O projeto básico da obra está pronto. Agora será feito o projeto executivo. A expectativa é de que a licitação seja publicada nas próximas semanas. Finalizada a licitação, a obra poderá ser contratada e iniciada, de acordo com Carlão Pignatari.

Meu Pet

A clínica, destinada ao atendimento de animais para consultas, tratamentos clínicos e cirurgias de pequeno porte, fica na avenida Prefeito Mário Pozzobon, em frente à Arena Plínio Marin. Ela foi construída pelo governo paulista e será administrada pela prefeitura. O espaço conta com aparelho de raio X e ultrassom veterinários, equipamentos de análise laboratorial, mobiliário hospitalar e administrativo, computadores e todos os outros equipamentos necessários para o funcionamento total da clínica, que está em terreno de 3,4 mil metros quadrados.

“Quero fazer um agradecimento especial ao nosso novo governador Rodrigo Garcia por realizar mais esse sonho para Votuporanga, que é a primeira clínica veterinária do Estado de São Paulo. Não tenho dúvidas de que esse novo equipamento vai fazer a diferença na saúde pública da nossa cidade, garantindo atendimento de qualidade aos nossos animais. Parabéns governador e parabéns a todos envolvidos em mais uma realização para Votuporanga”, disse Carlão Pignatari, ressaltando o trabalho do chefe do Executivo para os investimentos no Estado.

A formatação das clínicas é de responsabilidade da coordenadora estadual de Defesa Animal, Rebecca Politti, e da sua equipe. Mais nove unidades como a de Votuporanga estão em construção no Estado de São Paulo. Uma das próximas a ser inaugurada é a de Araçatuba. Além das clínicas, há 130 consultórios pet em instalação no Estado, que são aqueles espaços em contêineres. “Vamos trabalhar para avançar ainda mais na qualidade da saúde animal”, afirmou o governador, que agradeceu ao apoio da população e da Alesp nas realizações.

Quadra na Etec

A quadra poliesportiva na Etec está orçada em R$ 2,5 milhões, de acordo com o governador Rodrigo Garcia. “A Etec de Votuporanga é uma referência para o ensino técnico na região e agora os alunos terão mais um benefício, que é essa quadra poliesportiva. Isso é fundamental para o bom atendimento dos nossos alunos”, disse o governador. O presidente da Alesp, deputado Carlão Pignatari, agradeceu mais esse investimento em Votuporanga. “Estou muito feliz e agradecido pelo governador Rodrigo Garcia atender os nossos pedidos para a população”, afirmou.

Areninha

A Areninha do bairro Matarazzo é uma das cinco que serão construídas em Votuporanga. Trata-se de um espaço com campo de futebol society, quadra de basquete 3×3, arquibancadas e iluminação de LED. Cada instalação tem investimento de cerca de R$ 300 mil. Em parceria com os municípios (que disponibilizam o terreno e a base com ligações de água e energia elétrica), o governo implanta a “areninha” em prazo curto. “Esses espaços esportivos contemplam uma necessidade da população, de áreas de lazer. Espero que todos possam aproveitar com saúde”, disse Carlão, que visitou o espaço na companhia do prefeito Jorge Seba e demais autoridades da cidade.