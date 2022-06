Em sessão tumultuada que durou oito horas, a Câmara de Olímpia decidiu, na madrugada desta terça-feira, 7, cassar o mandato da vereadora Alessandra Bueno (PSDB), de 44 anos, eleita com 824 votos em 2020. Ela era alvo de Comissão Processante por quebra de decoro, após denúncia protocolada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/74ª Subseção), no dia 14 de dezembro de 2021, por ter feito uma “live” na internet ofendendo uma advogada do município. Na gravação, a vereadora chamou a advogada, que tinha cargo na Santa Casa de Olímpia, de “fiscalizadora de defunto”, entre outras ofensas e acusações.

A Comissão entendeu que a conduta da vereadora não condiz com o decoro de um parlamentar em exercício do mandato e que ela deveria ser punida com perda do mandato, pois as expressões usadas teriam ofendido a honra, a moral e a dignidade da advogada. O relatório da Comissão foi acatado por sete vereadores e teve dois votos contrários, de Edna Marques (Democratas) e Héliton de Souza (PP).

A Justiça Eleitoral, agora, deve ser comunicada sobre a cassação da parlamentar. Em seu lugar, deve assumir o primeiro suplente, Leandro Marcelo dos Santos (PSDB), que recebeu 543 votos nas eleições municipais de 2020. Conhecido como Marcelo da Branca, ele já exerceu mandato ao ter sido eleito no pleito de 2012.