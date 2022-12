Vereador Valdecir Lio pede inclusão de ruas e avenidas em pacote de recapeamento asfáltico

O vereador Valdecir Gomes Lio encaminhou nesta semana, ao prefeito Jorge Seba, indicações solicitando a inclusão de ruas e avenidas de Votuporanga no pacote de recapeamento asfáltico da cidade.

De acordo com o vereador, existem vários trechos de ruas e avenidas da cidade que carecem de reparos e apontou necessárias algumas ruas e avenidas.

O vereador pediu à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos que faça o recape asfáltico da avenida Fortunato Targino Granja, a rua Missao Otuki, confluência com as Ruas Augusto Sasso e Lidai Benini, Bairro Chácara da Aviação, no cronograma de obras de recapeamento asfáltico, uma vez que a malha asfáltica desse local encontra-se totalmente deteriorada.

Vale ressaltar que essa reivindicação foi apresentada por moradores que transitam pelo local diariamente. “Existem também outros pontos da cidade para que sejam incluídos no plano de recapeamento asfáltico da cidade, como nesses citados e que estamos buscando junto ao prefeito Jorge Seba”, destacou o vereador.