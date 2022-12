Oficial de Justiça é agredida ao entregar mandado de medida protetiva

Uma oficial de Justiça, de 52 anos, foi agredida com socos e pontapés no momento em que foi entregar um pedido de medida protetiva baseado na lei Maria da Penha, na tarde de quarta-feira, 28, no bairro Jardim Vitoriano, em José Bonifácio.

Segundo um familiar da vítima, assim que a oficial chegou na residência do homem de 54 anos para entregar o mandado de medida protetiva, ele começou a agredi-lá. Ela teve ferimentos no rosto, mas conseguiu ligar para Polícia Militar e foi socorrida.

Inicialmente, a vítima foi levada à Santa Casa de José Bonifácio e posteriormente encaminhada ao Hospital Beneficência Portuguesa em Rio Preto. Ela chegou a receber alta, mas nesta quinta-feira, retornou ao hospital, onde permanece em observação, conforme disse o familiar.

Conforme a Polícia Civil, policiais foram até a casa do homem, mas ele conseguiu fugir. O caso foi registrado na delegacia e ele responderá por lesão corporal.

Nota de repúdio

A Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de São Paulo (Assojuris), emitiu uma nota de repúdio as agressões.

“A Assojuris não admite e não tolera a violência, principalmente contra o servidor! Exatamente por isso, a Assojuris vem a público para repudiar, veementemente, a violência cometida contra uma oficial de justiça da Comarca de São José do Rio Preto, ao cumprir uma medida protetiva em José Bonifácio, foi agredida fisicamente de maneira covarde pelo averiguado, destinatário de ordem protetiva com fundamento na Lei Maria da Penha”.

Em nota, a associação ainda comentou que “essa agressão covarde é reflexo da falta de estrutura e segurança que permeia a atividade dos oficiais de justiça para cumprimento dos mandados necessários para o bom e regular andamento da prestação jurisdicional”.

E finaliza afirmando que todas as medidas cabíveis e necessárias serão adotadas.

