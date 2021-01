Jovem morre em acidente de moto; moradores pedem por sinalização

Caroline Mirian Albuquerque, de 23 anos, morreu neste sábado (23), após se envolver em um acidente na rua Aviação, em Araçatuba (SP). Segundo apurado pelo sbtinterior.com, Caroline era passageira de uma moto pilotada pelo marido dela.

Eles seguiam pela via quando uma senhora teria saído de trás de uma caçamba que estava na rua. O marido de Caroline não conseguiu frear. Ele atropelou a mulher e perdeu o controle da motocicleta.

Todos os envolvidos foram socorridos e levados para a Santa Casa da cidade. Caroline teve ferimentos graves e ficou internada em estado grave. A mulher atropelada e o marido da vítima tiveram apenas ferimentos leves.

Caroline acabou não resistindo aos ferimentos. O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico.

Moradores entraram em contato com o sbtinterior.com pedindo atenção do poder público no local que tem falta de iluminação e sinalização.

