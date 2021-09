Semana Nacional de Trânsito é celebrada com ações da Prefeitura

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Secretaria de Trânsito celebrará o evento de 18 a 25 de setembro; tema deste ano é sobre responsabilidade

A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga, em virtude da Semana Nacional de Trânsito, prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e celebrada entre os dias 18 e 25 de setembro, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP), Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e Centro Universitário de Votuporanga (Unifev), promoverá ações de prevenção e conscientização da população em geral durante a semana toda a partir da próxima segunda-feira (20/09).

O tema abordado este ano é “Responsabilidade: pratique no trânsito” com o objetivo de alertar, enquanto condutores e pedestres responsáveis cada um na condição que exerce, sobre riscos de acidentes causados no trânsito e também respeito às leis. Durante a semana, serão realizadas visitas em escolas, além de pedágios educativos em vários pontos da cidade.

Programação

A Semana Nacional de Trânsito inicia na próxima segunda-feira (20/09) e segue até sexta-feira (24/09). Confira abaixo a programação.

Segunda-feira (20/09)

6h45: Escola “Professora Maria Izabel Martins de Oliveira” (MIMO)

9h30: Pedágio educativo com apoio do Detran e Sest/Senat na rua Amazonas (defronte ao Supermercado Amigão)

12h: Escola “Deputado Narciso Pieroni”

Terça-feira (21/09)

6h45: Escola “Professor Benedito Israel Duarte”

9h: Pedágio educativo na avenida Emílio Arroyo Hernandes (próximo aos Correios)

12h: Escola “Professora Clary Brandão Bertoncini”

Quarta-feira (22/09)

6h45: Escola “Professor Faustino Pedroso”

9h: Pedágio educativo na rua Alagoas (Concha Acústica)

12h: Colégio Celtas

19h: Passeio ciclístico com saída da Praça Santa Luzia

Quinta-feira (23/09)

6h30: Polícia Rodoviária na avenida José Marão Filho

6h45: Escola Coopevo Dinâmica

9h: Pedágio educativo no AME/Santa Casa de Votuporanga na avenida da Saudade

11h30: Piconzé Centro Educacional na rua Rio de Janeiro

18h30: Feira na Praça São Bento

Sexta-feira (24/09)

6h30: Escola “Sarah Arnoldi Barbosa”

9h: Pedágio Educativo na rua Bahia (defronte ao Poupatempo)

12h: Escola “Professora Anita Liévana Camargo”