JOVEM MORRE APÓS ENROSCAR O BRAÇO EM MÁQUINA DE TIJOLOS EM OLARIA

O incidente ocorreu em uma olaria de tijolos na região de Planalto , onde o jovem de 22 anos trabalhava.

Os colegas de trabalho do rapaz tentaram ajudá-lo, mas não conseguiram desligar a máquina a tempo. Infelizmente, o trabalhador acabou sendo puxado pelo equipamento e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local.

A equipe de emergência foi acionada, mas quando chegou ao local, o jovem já havia falecido. A Polícia Civil foi informada do ocorrido e está investigando as circunstâncias do acidente.

É importante ressaltar a gravidade do incidente e a necessidade de se observar as normas de segurança no ambiente de trabalho. Acidentes em máquinas industriais podem ser fatais e podem ser evitados se medidas de segurança adequadas forem tomadas.

Imagem Ilustrativa