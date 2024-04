A polícia militar foi acionada após relatos de agressão contra um casal por parte de seu próprio filho. Segundo informações obtidas no local, o agressor, um homem de 31 anos, teria agredido sua mãe, de 59 anos, e seu pai, de 58 anos. O fato aconteceu no bairro Jardim Vista Alegre, nas proximidades do Fórum de Fernandópolis.

O pai revelou que o filho, que havia saído do sistema prisional há apenas 30 dias, vinha causando transtornos desde então. Relatos indicam que ele estaria envolvido com o uso de drogas e álcool, além de ser suspeito de praticar furtos para sustentar seu vício. Uma vizinha também afirmou que o agressor teria invadido sua residência e furtado um par de óculos, levantando preocupações sobre possíveis outros furtos.

Os pais confrontaram o filho sobre os objetos desaparecidos, o que resultou em uma briga violenta. O agressor ainda tentou roubar o carro do pai, sendo impedido e agredindo ambos os pais no processo. A mãe, desesperada, correu para a rua em busca de ajuda, levando à intervenção da polícia militar, que acionou os serviços de emergência.

O agressor foi sedado pela equipe de atendimento médico e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).