D.I.G. PRENDE EM FLAGRANTE INDIVÍDUO QUE FURTAVA CLUBE DA CIDADE DE VOTUPORANGA

Na manhã desta terça-feira, dia 2, Policiais Civis da Delegacia de Investigações Gerais (D.I.G.) de Votuporanga-SP, realizavam diligências na área central desta cidade, quando avistaram o indivíduo J.W.B. (34 anos), já investigado nesta delegacia, deixando o interior de um clube associativo, pelo portão dos fundos, com uma quantia em dinheiro numa das mãos e uma carteira na outra, a qual jogou sob um veículo estacionado.

Assim, abordaram esse indivíduo, com o qual localizaram a quantia de R$ 1.940,00, tendo no ato ele confessado que tinha subtraído esse valor de uma mochila que estava no interior do Clube.

Na carteira que o autor dispensou sob o veículo estacionado, haviam três cartões bancários e documentos pessoais, através dos quais os Policiais identificaram e localizaram a vítima, constatando que era um funcionário do Clube.

O autor foi autuado em flagrante pelo crime de Furto e aguardará na Central de Flagrantes à audiência de custódia. Os cartões bancários, documentos e a quantia de R$ 1.1940,00 foram entregues à vítima.