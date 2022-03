Jovem é preso após furtar moto e residência em Fernandópolis

Um jovem foi preso pela Polícia Militar de Fernandópolis após ser acusado de furtar uma motocicleta Yamaha XTZ 250, cor branca, e vários objetos em uma residência no bairro Vila Veneto. O fato ocorreu nesta sexta-feira, dia 25.

A ocorrência teve início pouco depois do furto ocorrido, por volta das 6,h30, quando um rapaz em atitude suspeita, foi abordado próximo a escola Armelindo Ferrari no bairro Coester, mas nada de ilícito foi encontrado.

Durante averiguação do fato com a vítima, e diante das características dos trajes do possível infrator, os policiais tiveram a confirmação que o rapaz anteriormente abordado seria mesmo o autor do furto.

Em novo patrulhamento pelo bairro Coester, o mesmo foi localizado na avenida dos Mininel, em frente a casa da namorada, e ao ver a presença da viatura empregou fuga pela avenida Líbero de Almeida Silvares, pulando muro de diversas residência até que foi contido pelos PMs.

No momento da abordagem, chegou a agredir os policiais com socos e chutes, além do desacato proferindo ofensas e fazendo ameaças. Imagens de câmeras de monitoramentos foram solicitadas e foi comprovado a autoria do furto praticado pelo rapaz.

Antes do término da ocorrência, os polícias foram acionados na rua Rio Grande do Sul, onde uma mulher encontrou uma mochila com diversos produtos provenientes de furto, sendo um notebook, duas maquininhas de cartão, diversas capinhas de celulares, um gravador de voz, e 35 munições de cal.32 intactas, objetos apresentados ao DP, a residência faz fundos com a casa da namorada do abordado. e onde o mesmo havia pulado anteriormente.

Já a motocicleta localizada pela Rua Nossa Senhora de Santana no interior de um terreno baldio todo murado e com portão fechado.

Ele responderá pelos crimes de furto de veículo, resistência, desobediência, desacato, lesão corporal.