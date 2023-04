Corpo é encontrado após homem confessar assassinato durante terapia

A Polícia Civil encontrou o corpo de um homem enterrado no quintal de uma casa na tarde desta quinta-feira (13), em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. Michael Bergel confessou o assassinato durante uma sessão de terapia.

De acordo com a polícia, a suspeita é que a vítima seja o vizinho do criminoso. O rapaz está desaparecido desde o dia 30 de março. Eles moravam no bairro Ubatumirim e haviam se encontrado no dia do desaparecimento.

Michael, de 27 anos, confessou o crime durante uma sessão de terapia. A polícia afirma que o homem disse ao psicólogo que sempre teve vontade de matar alguém e que no dia 30 de março matou o vizinho dele.

Na data, ele conta ter atraído o vizinho até a casa para usarem drogas. Enquanto conversavam, ele deu uma mata-leão no homem, fazendo ele desmaiar. Depois, conta ter esfaqueado o homem nas costas e golpeado a cabeça do vizinho com um pedaço de madeira.

Após cometer o crime, o homem diz ter dormido ao lado do corpo do vizinho e que no seguinte enterrou ele no quintal da casa.

Segundo o boletim de ocorrência, na terapia homem também confessou ao psicólogo que desde jovem já matava cães, gatos e coelhos e que chegou a tentar matar uma prostituta anteriormente.

Após ouvir o relato, o psicólogo buscou ajuda de um advogado, que procurou a polícia e contou todo o ocorrido para o delegado. Nesta quinta-feira (13), as equipes realizaram buscas no imóvel e, durante uma escavação, encontraram um corpo em estado avançado de decomposição enterrado no quintal.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, onde passará por exames de necropsia para confirmar a causa da morte e a identidade da vítima.

A Polícia Civil informou que o homem confessou o crime também para as equipes e que não demonstrou arrependimento. Michael vai responder por homicídio qualificado.

O g1 tenta contato com a defesa de Michael Bergel, mas não conseguiu contato com os advogados até a manhã desta sexta.