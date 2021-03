Bandidos que roubaram banco são interceptados e mortos pela Rota

Cinco suspeitos de assaltarem uma agência bancária de Pindorama, na região de São José do Rio Rio Preto (SP), foram mortos após uma troca de tiros com policiais militares da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), na tarde desta sexta-feira (5), em Jundiaí (SP).

O grupo foi até o banco, rendeu os funcionários do banco, seguranças e fugiu em dois carros, levando as armas dos seguranças e dinheiro que estava no cofre.

Eles só foram interceptados nos quilômetros 46 e 59 da Rodovia dos Bandeirantes, após uma grande operação envolvendo policiais militares e rodoviários de diferentes regiões do estado.

Quatro ocupantes de um dos carros morreram no quilômetro 46 da rodovia. Já o suspeito que estava no outro carro morreu no quilômetro 59. A identidade dos suspeitos não foi divulgada pela polícia.​ Os corpos foram encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal) da cidade e passariam por exames necroscópicos.