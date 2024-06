Delegacia de Investigações Gerais de Votuporanga e Gaeco com apoio do Baep prendem cinco pessoas em operação deflagrada para combater fraude em cartório de notas de Votuporanga

Na manhã de hoje, na cidade de Votuporanga , a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga em conjunto com Gaeco (Grupo de combate ao crime organizado do Ministério público), com apoio do Baep desencadearam uma operação para o cumprimento de 5 mandados de prisão preventiva e 07 de busca apreensão contra pessoas investigadas pelos crimes de organização criminosa, corrupção passiva, falsificação de documento público, peculato.

Os presos são alvo de uma investigação iniciada em abril desse ano pelo GAECO e DIG com o objetivo de apurar irregularidades no 1 cartório de notas de Votuporanga, supostamente ocorridas entre 2020 e 2024. Foi apurado que existia no referido local uma organização criminosa constituída para lesar o erário e consumidores.

Desta forma, o Gaeco representou pela busca e apreensão domiciliar e mandados de prisão preventiva de cinco investigados, os quais foram fielmente cumpridos nesta manhã.

Após a formalização da prisão, ele foi encaminhado à CPJ de Votuporanga/SP, onde aguardarão pela audiência de custódia.

