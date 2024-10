Os policiais cumpriram o mandado de prisão preventiva contra o suspeito em Santo Antônio do Aracanguá (SP)

Um homem de 63 anos foi preso suspeito de seduzir crianças com presentes e aproveitar a situação para praticar abusos sexuais contra elas. A prisão ocorreu em Santo Antônio do Aracanguá (SP) na quarta-feira (9).

De acordo com o boletim de ocorrência, as mães de dois meninos, ambos com 10 anos, procuraram a polícia e disseram que, após oferecer roupas e objetos esportivos, o idoso apalpou as partes intimas dos menores e os obrigou a passarem as mãos nos órgãos genitais dele.