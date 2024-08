Incêndio em obra abandonada em Votuporanga mobiliza PM e Corpo de Bombeiros

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um princípio de incêndio em uma obra abandonada, localizada em frente ao Terminal Rodoviário Leônidas Pereira de Almeida, em Votuporanga, mobilizou o Corpo de Bombeiros na noite de anteontem. O local, que tem sido utilizado como abrigo improvisado por moradores de rua, foi rapidamente atendido pelos bombeiros, que controlaram as chamas sem que ninguém se ferisse.

O incêndio teve início por volta das 20h na rua João Villar Pontes. As causas do fogo ainda são desconhecidas e serão investigadas pela Polícia Civil.

Ação rápida dos bombeiros

Uma equipe do Corpo de Bombeiros, composta por um caminhão-tanque e uma unidade de resgate, foi acionada para atender a ocorrência. Os bombeiros agiram rapidamente e conseguiram controlar as chamas antes que o fogo se espalhasse por toda a construção.

Moradores de rua

A obra abandonada vinha sendo utilizada como abrigo por moradores de rua, que aproveitavam o local para pernoitar. Felizmente, no momento do incêndio, ninguém estava no local e não houve feridos.

Polícia Militar

A Polícia Militar também esteve presente no local, isolando a área e auxiliando os bombeiros nos trabalhos.

Investigação

A Polícia Civil irá investigar as causas do incêndio para identificar se houve algum tipo de crime ou se o fogo teve origem em alguma falha na estrutura do prédio. Jornal A Cidade