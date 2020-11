Mulher fica presa nas ferragens e tem fratura exposta em acidente

Um acidente entre um carro e um caminhão deixou uma vítima grave, na manhã de ontem, na rodovia Feliciano Salles da Cunha, entre o distrito de Ida Iolanda e Nhandeara, no km 506.

A vítima que dirigia o carro ficou presa entre as ferragens e levada para o Hospital São Domingos de Nhandeara, de onde posteriormente foi encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga.

Segundo informações colhidas pelo A Cidade, o caminhão seguia de Rio Preto a Nhandeara e o carro, um VW/Saveiro de cor preta, seguia no caminho contrário da via, quando por motivos que ainda estão sendo investigados pela Polícia Civil de Votuporanga, os veículos colidiram lateralmente.

O motorista do caminhão também sofreu ferimentos leves passou por exames e depois teve alta. Já J. M. R., de 27 anos, ficou com a perna presa entre as ferragens do carro e teve fratura exposta. Ela passou por cirurgia e, conforme Boletim Clínico da Santa Casa, seu estado é estável.

Jornal A Cidade Votuporanga: