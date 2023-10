POLICIAMENTO RODOVIÁRIO PRENDE CONDUTOR DE VEÍCULO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

A equipe de policiamento rodoviário de Votuporanga abordou o veículo Ford/F-250 XLT L, que transitava pela rodovia Euclides da Cunha – SP 320 sentido a Fernandópolis, e em busca veicular foi localizado atrás do banco do condutor uma espingarda calibre 12 de origem turca carregada com 1 cartucho intacto e com mais cinco cartuchos intactos próximo a arma.

Ao realizar o teste do etilômetro obteve-se resultado de 0,23 mg de álcool por litro de ar.

Ocorrência apresentada na Central de Flagrantes de Fernandópolis onde o delegado ratificou a voz de prisão dada mantendo o autor preso à disposição da justiça.

Foram localizados e aprendidos também um rádio comunicador e uma faca com lâmina de aproximadamente 30 centímetros sem marca aparente.