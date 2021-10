Identificado motorista vítima fatal de acidente em Fernandópolis

Um morador de Jales foi identificado como a vítima que morreu em um acidente registrado na tarde desta sexta-feira, dia 1, na rodovia Euclides da Cunha entre Estrela d´Oeste e Fernandópolis.

Ivan Douglas Gonçalves, 47 anos, teria perdido o controle da direção, do Ford/Cargo, com placas de Santa Adélia e acabou capotando além do acostamento, ficando preso sobre as ferragens.

Socorristas identificaram no momento do acidente traumatismo craniano, fratura coluna cervical e tórax.