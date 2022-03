Jovem é espancada ao ser flagrada com marido da vizinha

Uma jovem foi espancada e socorrida inconsciente ao ser flagrada com o marido de uma vizinha, na tarde desta segunda-feira (21), no bairro Umuarama, em Araçatuba (SP). O rapaz também foi agredido por parentes da mulher e foi levado para o pronto-socorro em estado grave.A agressão contra a moça foi filmada por vizinhos.

De acordo com informações preliminares, a moça teria sido surpreendida com o marido da vizinha na casa dele. Diante da confusão, o rapaz foi cercado por parentes da mulher e muito agredido por eles.

Nesse meio tempo, a mulher e uma filha dela partiram para cima da moça, que foi arremessada no chão e agredida com socos e chutes. Ela ainda teve o cabelo cortado pelas agressoras. O resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado e quando chegou ao local encontrou a vítima desacordada.

Ela foi levada para o pronto-socorro em estado considerado grave. Todos os envolvidos nas agressões foram levados para o plantão policial de Araçatuba. Os nomes não foram divulgados em razão da lei de abuso de autoridade.