Acidentes em rodovia de Fernandópolis deixam uma pessoa gravemente ferida

Dois acidentes registrados da Percy Waldir Semeghini deixaram pelo menos uma pessoa gravemente ferida e outras duas vítimas. Os fatos aconteceram no final da noite deste sábado, dia 26, e o outro no início da madrugada deste domingo.

O primeiro acidente aconteceu próximo ao Distrito de Brasitânia em Fernandópolis. Um veículo acabou colidindo contra uma Van e posteriormente capotou, deixando uma pessoa presa nas ferragens.

Uma unidade avançada do Samu esteve no local e constatou que uma parte do veiculo ficou cravada no crânio do homem de 41 anos, além de múltiplas faturas nas pernas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar a vítima presa dentro do veículo, sendo conduzido ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis em estado gravíssimo.

CARRO X CARRO

O segundo acidente foi registrado em um dos trevos na Percy já no perímetro urbano de Fernandópolis.

Um veículo acabou colidindo frontalmente com outro na entrada do Vips Eventos, no bairro Mathias com o Uirapuru.

Duas pessoas tiveram ferimentos leves, mas foram socorridas pelo Samu e encaminhadas a UPA de Fernandópolis.

Os nomes e idades não foram divulgados.

