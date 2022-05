Quatro pessoas ficam feridas em colisão frontal na rodovia Percy Semeghini

Quatro pessoas ficaram feridas em uma colisão frontal registrada no início da tarde desta segunda-feira, dia 23, na rodovia Percy Waldir Semeghini em Fernandópolis. Um veículo Ford/Ecosport acabou batendo de frente com um GM/Corsa.

O motorista a Ecosport relatou que esbarrou em um caminhão que seguia no mesmo sentido Fernandópolis a Ouroeste e acabou perdendo controle da direção e colidindo de frente com o Corsa que seguia no sentido contrário. Com o impacto, a motorista do Corsa acabou capotando várias vezes, parando em uma vala no acostamento.

Dois homens que estavam na Ecosport e duas mulher do Corsa foram socorridos por Unidades do Corpo de Bombeiros e Samu, sendo conduzidos a Santa Casa de Fernandópolis.

Moradores acionaram a Secretaria de Trânsito de Fernandópolis que fez a sinalização no local até a chegada da Polícia Militar Rodoviária e Corpo de Bombeiros, já que um veículo permaneceu sobre a pista e vários pedaços e peças espalhados sobre a faixa de rolamento.