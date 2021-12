Durante cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão temporária em São José do Rio Preto (SP), o suspeito foi encontrado e levado para uma cela da Divisão Especializada em Investigação Criminais (DEIC).

“Através da localização de um veículo que o suspeito teria utilizado, nós fizemos o cumprimento dos mandados. Geralmente, os golpistas pedem que as vítimas depositem os valores em contas correntes. Mas, em dois casos, o quadrilheiro se deslocou para Urupês, já que as vítimas eram pessoas idosas e não conseguiram fazer as transações bancárias. Ele pediu para que os valores fossem colocados em uma lixeira em uma caixinha de correio, deixando elementos probatórios”, explicou.