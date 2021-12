Homem é flagrado com 13 kg de carnes de animais silvestres

Um ajudante geral de 56 anos recebeu duas autuações que somaram R$ 5,7 mil depois que policiais ambientais encontraram animais silvestres abatidos e congelados no freezer da residência, na manhã desta terça-feira no condomínio Renascer, em Santo Antônio do Aracanguá, a 37 quilômetros de Araçatuba.

Durante patrulhamento ambiental no transcorrer da Operação Abate e com informações de que o autuado realizava a caça e guardava os animais abatidos em sua residência, a equipe deslocou até o local onde, após o consentimento do morador, realizou a vistoria na residência.

Os policiais encontraram no freezer três tatus, sendo dois tatus galinha e um tatu peba, um teiú, e 6,5 quilos de carne de capivara. Na lateral da residência foi encontrado um periquitão maracanã, em uma gaiola de arame.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à delegacia. As carnes foram apreendidas e encaminhadas a perícia, e o periquitão, por estar domesticado, ficou depositado ao autuado. No total foram apreendidos 13,6 quilos de carnes. O ajudante foi libertado após prestar depoimento e vai responder ao inquérito em liberdade.