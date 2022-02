De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o rapaz estava sentado em uma mesa de bilhar próximo ao freezer quando a moça entrou na varanda e teria batido a porta da geladeira com força.

Depois, ela foi até a pia, começou a lavar louça e reclamou que o som estava alto. Houve uma discussão entre os dois. A moça levantou da mesa de sinuca, pegou a faca que estava no lavatório e golpeou a vítima no peito.