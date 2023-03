Lama provoca acidente na rodovia João Neves em Cedral

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A lama provocada pela forte chuva deste último domingo, (05/03/2023), resultou em acidente na rodovia João Neves, que liga Cedral a Potirendaba (SP).

De acordo com informações de testemunhas, o barro escorreu de uma propriedade rural que fica às margens da rodovia, próximo ao trevo de Cedral. Um motorista que passava pelo trecho, logo após a chuva, perdeu o controle da direção, rodou na pista e bateu contra uma árvore.

Equipes de resgate foram acionadas, porém, não há informações se as vítimas se feriram com gravidade. Funcionários da usina, que administra a propriedade, estiveram no local sinalizando o trecho e realizaram a retirada da lama.

Esta não é a primeira vez que a rodovia fica invadida pelo lamaçal que sai da propriedade rural. No dia 20 de janeiro, uma das faixas ficou interditada devido à enxurrada que também tomou conta do local.

Procurada pela Gazeta, a usina de cana-de-açúcar que administra a propriedade não foi encontrada para comentar o assunto.