Bombeiros e Defesa Civil controlam incêndio em Fernandópolis

Um incêndio registrado na tarde deste sábado, dia 11, destruiu parte de uma pastagem ao lado de uma universidade, na zona rural de Fernandópolis. O fogo também atingiu o mato entre a linha férrea e a rodovia Carlos Gandolfi.

Policiais do Corpo de Bombeiros e agentes da Defesa Civil de Fernandópolis atuaram no combate as chamas para evitar que as chamas se propagassem e dificultassem o tráfego de composições da empresa Rumo.

O tempo seco e a baixa umidade do ar ajudaram na propagação das chamas que podia ser vista de várias partes da cidade.

Além da fumaça, as fuligens também causam transtornos a população, já que emporcalham a cidade e ainda pode causar problemas de saúde.