Chuva causa queda de árvore às margens de rodovia em Rio Preto e interdição parcial no trânsito

A chuva que atingiu a cidade no fim da tarde desta quinta-feira (24) também provocou lentidão nas rodovias da região metropolitana.

A chuva registrada no fim da tarde desta quinta-feira (24) em São José do Rio Preto (SP) provocou a queda de uma árvore às margens da Rodovia Washington Luís (SP 310) e a interdição parcial do trânsito no local.

Partes da árvore ficaram espalhadas pela faixa de rolamento. Por conta disso, a pista sentido Cedral (SP) precisou ser parcialmente interditada na região da alça de acesso à Avenida Alberto Andaló. A equipe da concessionária responsável pela estrada fez a remoção do tronco e dos galhos e a liberação total do trânsito em poucos instantes.

Por conta da chuva, também houve outros pontos de lentidão no trânsito das rodovias que cortam o trecho urbano da cidade.

Até a publicação desta reportagem, não há registro de vítimas.