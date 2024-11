Jovem é encontrado morto com marcas de tiros em Rio Preto

Um jovem de 25 anos foi encontrado morto na noite desta quinta-feira (7) no Conjunto Habitacional Cristo Rei, em São José do Rio Preto.

Um jovem de 25 anos foi encontrado morto na noite desta quinta-feira (7) no Conjunto Habitacional Cristo Rei, em São José do Rio Preto. Segundo a Polícia Militar, Ranieri Leonardo Silverio Porfirio foi achado caído na garagem de sua casa, ao lado do portão de entrada, com marcas de tiros pelo corpo.



A ocorrência foi registrada após um pedido de socorro com relato de disparos de arma de fogo, que mobilizou equipes da Polícia Militar por volta das 22h. Ao chegar ao local, os agentes constataram que Porfirio já estava sem vida. A perícia técnica foi acionada para analisar o cenário e coletar evidências, enquanto o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

A equipe de Homicídios da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) também esteve no local e iniciou as investigações. Até o momento, a Polícia Civil não possui informações sobre os possíveis autores do crime, e o caso segue em apuração.

SEPULTAMENTO

O corpo de Ranieri Leonardo Silverio Porfirio está sendo velado nesta sexta (8), no velório São João Batista, e será sepultado às 17h, no cemitério São João Batista, em São José do Rio Preto. Por: SBT Interior