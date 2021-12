Agentes da PF cumpriram três mandados de busca e apreensão na casa e empresas do suspeito, que passou a ser investigado depois que empresários relataram ameaças praticadas por um suposto delegado da Polícia Federal.

Conforme apurado pela polícia, o falso delegado ameaçava prender as vítimas e familiares, caso as demandas relacionadas com negociações de imóveis em outro estado não fossem atendidas.