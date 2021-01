Força Tática prende traficantes com arma no bairro Pró-povo em Votuporanga

Uma equipe da Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga prendeu na noite desta quinta-feira (28) dois indivíduos com drogas e uma arma no bairro Pró-povo, em Votuporanga.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, a Força Tática estava patrulhando pelo bairro Pró-povo, quando avistaram um dos suspeitos, que quando avistou a viatura adentrou correndo para dentro de uma casa. Os policiais detiveram o suspeito, identificado como W.G., de 18 anos de idade, junto com um outro rapaz, identificado como W.C.S.S., de 19 anos.

Os policiais realizaram uma busca na casa onde os dois moravam, e encontraram porções de maconha, dezenas de porções de cocaína e uma espingarda calibre 22 com munições sem uso. Além das drogas e da arma, foi encontrado uma quantidade de dinheiro que, segundo o Boletim, era oriundo da venda de drogas.

Os dois indivíduos foram presos e encaminhados à DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes). Em seguida eles foram encaminhados para a carceragem local, onde ficam à disposição da justiça.